Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 5 heures

La pandémie mondiale du Covid-19 a créé une véritable ruée vers les masques et équipements de protection, à La Réunion et partout ailleurs. De plus, les restrictions imposées aux transports amènent à rechercher des solutions de proximité. Jean-François Choux, fournisseur de Babyrun, boutique en ligne spécialisée, commande chaque semaine plus de 300 000 masques afin d'alimenter les points de vente de La Réunion. Masques chirurgicaux et FFP2 en provenance de la Chine, et masques en tissu arrivant de Madagascar il explique l'acheminement de ces masques tant recherchés (Photo rb/www.ipreunion.com)

La pandémie mondiale du Covid-19 a créé une véritable ruée vers les masques et équipements de protection, à La Réunion et partout ailleurs. De plus, les restrictions imposées aux transports amènent à rechercher des solutions de proximité. Jean-François Choux, fournisseur de Babyrun, boutique en ligne spécialisée, commande chaque semaine plus de 300 000 masques afin d'alimenter les points de vente de La Réunion. Masques chirurgicaux et FFP2 en provenance de la Chine, et masques en tissu arrivant de Madagascar il explique l'acheminement de ces masques tant recherchés (Photo rb/www.ipreunion.com)