441 cas de Covid-19 à La Réunion, premier week-end de déconfinement

Depuis ce lundi 11 mai, les réunionnaises et réunionnais renouent progressivement avec les habitudes d’une vie familiale, sociale et économique. Les musées, médiathèques, bibliothèques services d’archives et les parcs, les jardins ré-ouvrent leurs portes. Les activités nautiques et sportives, la baignade et la navigation sont également de nouveau autorisées sur l’ensemble des eaux de La Réunion.

- Mer et sentiers de randonnée à nouveau accessibles -

Les établissements culturels accueillant du public sont de nouveau ouverts par arrêté préfectoral du 14 mai 2020. Afin de limiter la propagation du virus, il est demandé au public de respecter strictement les 1 m de distanciation de sociale, d’adopter les gestes barrière et de porter un masque en cas de promiscuité et en complément, lors des visites.

Les activités nautiques et de plaisance sont de nouveau possibles dès lors qu’elles se pratiquent dans le respect des recommandations sanitaires, et des règles d’hygiène requises. L’arrêté préfectoral n°2020-837 du 14 mai autorise l’ensemble des activités nautiques sur les eaux extérieures et territoriales bordant La Réunion.

Pour rappel, l’article 7 du décret du déconfinement interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu public. Les pique-niques, ou autres rassemblements de plein air sont concernés par cette mesure de protection.

Côté randonnée, le Département et l'ONF appellent les Réunionnais à s'informer sur l'état des sentiers avant d'aller randonner. En effet, après reconnaissance par les équipes de l'ONF, les forêts et les sentiers de La Réunion sont à nouveau accessibles. Les plaisirs de la randonnée et de la découverte partagée redeviennent possibles mais le Conseil Départemental et l'ONF Réunion demandent à tous d'être vigilants en prenant soin de bien consulter en ligne l'état des sentiers sur les différents tableaux répertoriés par zones géographiques.

- Un seul nouveau cas de Covid-19 annoncé ce vendredi -

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont confirmé un nouveau cas de coronavirus Covid-19 à La Réunion ce vendredi 15 mai, soit au total 441 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. Malgré la nette diminution du nombre de cas depuis la mi-avril, la situation épidémiologique reste fragile, notamment avec la fin du confinement. Il est donc important de continuer à respecter les recommandations sanitaires et les gestes barrières.

439 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France, dont 70% sont des cas importés. Par ailleurs on compte 13 hospitalisations, évacuations sanitares comprises, dont 4 patients en service de réanimation dont 3 en situation d'évacuation sanitaire.

- Une prime pour les soignants -

Ce jeudi 14 mai 2020, un décret a été signé pour accorder aux personnels soignants une prime exceptionnelle pour les remercier de leur mobilisation durant la crise de Covid-19. Dans les 40 départements les plus touchés par le virus, cette prime s'élève à 1.500. Dans le reste du pays, elle s'élève à 500 euros. A La Réunion, département considéré de "second groupe", les personnels hospitaliers toucheront donc 500 euros, à condition d'avoir travaillé au moins 30 jours sur la période du 1er mars au 30 avril.

A noter que les personnels ayant été en contact direct avec des patients Covid-19 pourront prétendre à une prime de 1.500 euros. D'après la CFDT Santé, c'est aux directeurs d'établissements de formuler la demande, en transmettant les noms des soignants aux services de l'ARS.

"Afin de reconnaître pleinement la mobilisation des agents du système de santé publique pour faire face à l'épidémie de covid-19, une prime exceptionnelle est attribuée à l'ensemble des professionnels des établissements publics de santé, des hôpitaux des armées (...) et de l'Institution nationale des invalides quelle que soit leur filière professionnelle et quel que soit leur statut" précise le décret publié ce vendredi au Journal officiel. Cette prime est par ailleurs désocialisée et défiscalisée.

