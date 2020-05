Ce jeudi 14 mai 2020, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que les vacances entre les Outre-mer et la Métropole seraient possibles en juillet et août. Mais à l'heure actuelle, les restrictions de déplacement restent bien en place, et les compagnies aériennes sont encore dans le flou. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Que ce soit du côté de l'aéroport ou des compagnies aériennes, on se prépare à une reprise de vols, mais sous couvert de mesures sanitares strictes. "Pour l'instant, le gouvernement n'a pas donné plus de précisions, nous restons donc sur le principe de deux vols par semaines depuis et vers la Métropole" explique Air Austral, l'une des deux compagnies à encore assurer la liaison entre Saint-Denis et Paris. La compagnie précise par ailleurs que tant que la quatorzaine reste obligatoire à La Réunion, il est "compliqué de se positionner".



Air Austral mise actuellement sur une reprise très progressive des vols, avec un retour à la normale pour la fin d'année. En attendant, la compagnie a pris des mesures sanitaires afin d'assurer la sécurité des passagers. Ces derniers sont dans l'obligation de porter un masque avant et après l'embarquement, ainsi que sur toute la durée du vol. Ils sont aussi soumis à une prise de température, et ceux étant à plus de 38 degrés peuvent se voir refuser l'accès à l'avion.



Même chose du côté d'Air France, qui continue d'assurer un vol par semaine. Les passagers sont aujourd'hui soumis aux mêmes contraintes. Cependant, la compagnie indique que le programme habituel pour juillet et août est actuellement maintenu. "Celui-ci évoluera en fonction de la situation" précise l'entreprise, qui admet un manque de visibilité sur les semaines à venir.



Les deux compagnies assurent en tout cas qu'aucune augmentation du prix des billets n'est prévue pour cet été. "Nous resterons sur la grille tarifaire habituelle" confirme Air France. Contactée, la compagnie Corsair n'a pas donné suite à nos sollicitations.

- La quatorzaine reste de mise pour l'instant -

Pour l'instant, le retour des touristes reste hypothétique, Edouard Philippe ayant précisé que la décision reposerait sur l'évolution de l'épidémie en France. Pour la préfecture, l'organisation reste donc la même : les voyageurs doivent justifier de l'aspect impérieux du voyage, et se soumettre à une quatorzaine. Et ce jusqu'à ce que de nouveaux décrets paraissent.



Depuis ce lundi, la quatorzaine peut par ailleurs être effectuée soit à domicile, soit dans un lieu mis à disposition par l'Etat. Cela fait suite à une décision du Conseil constitutionnel, qui a indiqué qu'obliger les voyageurs à se confiner à l'hôtel portait atteinte aux libertés individuelles. La mesure, prise hors cadre juridique, a cependant largement bénéficié à La Réunion, plutôt épargnée par l'épidémie.

- Une partie de la population s'inquiète déjà -

L'annonce du Premier ministre n'a en tout cas pas fait que des ravis : ce vendredi matin, une trentaine de Gilets jaunes se sont rassemblés devant l'ARS pour manifester contre la réouverture totale de l'aéroport.



Après être entrés dans les locaux de Saint-Denis, les manifestants ont fait le piquet sur le parking pour demander une rencontre avec la direction, notamment pour demander pourquoi l'aéroport avait continué à accueillir trois vols par semaine. Ils souhaitent également que les vols touristiques restent interdits pour la période de juillet-août.



L'arrivée de touristes sur l'île est source de tensions depuis le début de l'épidémie. Déjà le 1er mars, alors que La Réunion ne comptait encore aucun cas de Covid-19, des manifestants s'étaient rendu au Port pour protester contre le débarquement d'un paquebot de croisière. Des affrontements avaient éclaté entre les opposants et les forces de l'ordre. Une personne avait été interpellée.

as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com