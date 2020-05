Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Alors que 11.3000 étudiants ultramarins se sont manifestés pour se soumettre à une quatorzaine afin de rentrer dans leur territoire, le ministère des Outre-mer a négocié des tarifs spéciaux avec Air France et Air Austral. Le prix d'un billet simple en direction de La Réunion sera de 460 euros minimum chez Air Austral et Air France, entre le 1er juin et le 31 août. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

