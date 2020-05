Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

En raison des événements en cours, Inbox Events Océan Indien et Coming Soon Events en accord avec Adams Family et L Productions anonncent que le spectacle " Kev Adams Sois10Ans " qui devait avoir lieu le samedi 25 avril 2020 au Petit Stade de l'Est de Saint-Denis ne sera pas reporté, et qu'il est par conséquent annulé.

