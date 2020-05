Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Il est important d'informer la population sur les risques que présentent ces régimes d'amaigrissement", indique l'association Le poids des mots, qui rappelle que des solutions miracles n'existent pas. "La reprise d'une activité physique et une alimentation plus saine doit être privilégiée et l'association le poids des mots adresse un petit message de prévention pour les personnes qui ont des pathologies comme l' obésité, les personnes diabétiques et autres pathologies, restez prudents respecter les gestes barrières et portez des masques". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

