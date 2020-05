Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 15 Mai à 11H51

Le déploiement de la campagne des chèques énergie, qui permettent aux ménages les plus modestes de payer leurs factures d'électricité, a débuté le 8 avril 2020. A La Réunion plus de 142 000 ménages recevront cette aide. "Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et des mesures de confinement mises en oeuvre pour faire face à l'épidémie de coronavirus, cette campagne de distribution des chèques sera prolongée jusqu'à la mi-juin 2020 indique la préfecture dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo archives)

