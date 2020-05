Le contexte épidémique actuel est susceptible de fragiliser les personnes en situation de handicap et leurs familles, ainsi que la continuité de fonctionnement des établissements et services médico-sociaux. Afin de renforcer l'accompagnement des personnes en situation de handicap à domicile, l'ARS La Réunion lance, ce lundi 18 mai, une nouvelle plateforme d'écoute et d'informations : Handisoutien974. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Pourquoi créer cette plateforme ? -

Dans le contexte actuel, on a pu constater des ruptures ou absences d’accompagnement pour certaines personnes en situation de handicap confinées à domicile. L’ARS La Réunion met en place une plateforme d’écoute et d’information, Handisoutien974, visant à apporter des solutions aux problématiques rencontrées par ces personnes et leurs familles.

Le principe de ce nouveau dispositif repose sur la mise en relation des différents interlocuteurs et services d’accompagnement existant sur le territoire (organismes gestionnaires, services d’aides à domicile, associations de famille…) et des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux.

Cette plateforme est portée par l'Association Laïque pour l'Education, la Formation, la Prévention et l'Autonomie (ALEFPA), qui gère par ailleurs des dispositifs d’appui et de coordination au bénéfice des personnes en situation de handicap.

- À qui s'adresse le dispositif ? -

La plateforme Handisoutien974 s’adresse aux personnes en situation de handicap et à leurs familles :

- personnes vivant seules dans un domicile personnel ;

- personnes vivant dans un habitat partagé inclusif ;

- personnes accompagnées par un établissement de santé et médico-social mais ne bénéficiant pas d’une continuité d’accompagnement au domicile ;

- personnes en attente d’une solution médico-sociale et d’autant plus fragilisées par la période de confinement ;

- Comment contacter la plateforme -

La plateforme Handisoutien974 est accessible à compter du 18 mai par téléphone et sur son site internet :

- un numéro vert permettant d’échanger avec un professionnel spécialisé qui pourra évaluer la situation du demandeur et proposer des solutions en réponse aux besoins identifiés : 0 801 902 508, numéro gratuit depuis un poste fixe, accessible du lundi au vendredi, de 8h à 18h.

- un site internet avec de nombreuses informations sur différentes thématiques : la santé (soutien psychologique, addictions, santé mentale, le coronavirus, …), la vie quotidienne (aides à domicile, emploi et formation...), l’accompagnement d’un enfant (soutien pédagogique, comment organiser sa journée avec son enfant...), les moyens de se protéger du covid (gestes barrières, protection de l’enfance, hébergement d’urgence…), le handicap et les établissements (accompagnement à domicile, répit repos hors domicile, organismes d’aide…), des actualités locales et nationales…

C’est aussi un espace collaboratif sur lequel les associations, les collectivités, les entreprises postent des informations pratiques et proposent des prestations adaptées aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants.