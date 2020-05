Après une journée sans aucun nouveau cas, La Réunion en compte 3 nouveaux ce lundi 18 mai 2020.. Au total, depuis l'apparition du premier patient, 446 personnes ont été contaminées. 12 personnes sont hospitalisées dont 4 en réanimation. A ce jour, tous les cas ont été investigués par la préfecture et l'ARS. Nous publions ici leur communiqué. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 3 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 à La Réunion ce lundi 18 mai à 15h, soit au total 446 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.

446 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France & l’Assurance Maladie, dont 70% sont des cas importés.

• Bilan des cas investigués :

Cas importés (personnes qui ont contracté la maladie en dehors du territoire) : 317

Dont cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale : 12

Cas autochtones secondaires (personnes ayant un lien direct avec des cas importés) : 66

Cas autochtones (personnes ayant un lien indirect ou n’ayant aucun lien avec un cas importé) : 63

• Situation sanitaire :

Cas hospitalisés hors service de réanimation : 8

Dont cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale : 7

Cas hospitalisés en service de réanimation : 4

Dont cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale : 3

• Contact-tracing

Plus de 3.500 personnes ont été appelées individuellement et suivies dans le cadre du contact-tracing. Mis en place par l’ARS, en concertation avec Santé Publique France, le " contact-tracing " est un dispositif qui a pour objectif d’identifier et de rappeler toutes les personnes ayant été en contact proche (entourage familial, professionnel, passagers proches dans les avions…) avec un cas confirmé de Coronavirus pendant sa période de contagiosité (on parle de "sujets contacts" ou de "contacts").

• Un rappel des recommandations

- Respecter les consignes de confinement

- Limiter au maximum les déplacements qui sont nécessaires(trajet domicile-travail quand le télétravail n’est pas possible, se rendre chez un professionnel de santé, faire des achats de premières nécessité)

- Se protéger avec les gestes barrières

- En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) contactez le Samu Centre 15.

- Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.