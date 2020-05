Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Suite à une décision du Conseil constitutionnel, le préfet ne peut plus imposer de quatorzaine en hôtel ou en centre dédié aux voyageurs en provenance de Métropole. Les passagers peuvent donc rester confinés à domicile. Par ailleurs, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé lors de sa présentation de son plan Marshall en faveur du tourisme que les Français pouvaient d'ores et déjà réserver leurs vacances de juillet-août, y compris dans les Outre-mer. Une reprise des vols touristiques laisse donc supposer que la quatorzaine ne sera plus maintenue à cette période-là. Les parlementaires réunionnais unissent donc leurs voix pour proposer des solutions. Ericka Bareigts, Nathalie Bassire, Huguette Bello, David Lorion, Viviane Malet et Jean-Hugues Ratenon proposent un test Covid-19 obligatoire sur les voyageurs à destination de La Réunion 48 heures avant leur départ et 48 heures après leur arrivée sur l'île. Elles et ils proposent également la mise à disposition d'un kit de masques aux voyageurs et la possibilité d'une demi-quatorzaine avant et après le voyage. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Suite à une décision du Conseil constitutionnel, le préfet ne peut plus imposer de quatorzaine en hôtel ou en centre dédié aux voyageurs en provenance de Métropole. Les passagers peuvent donc rester confinés à domicile. Par ailleurs, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé lors de sa présentation de son plan Marshall en faveur du tourisme que les Français pouvaient d'ores et déjà réserver leurs vacances de juillet-août, y compris dans les Outre-mer. Une reprise des vols touristiques laisse donc supposer que la quatorzaine ne sera plus maintenue à cette période-là. Les parlementaires réunionnais unissent donc leurs voix pour proposer des solutions. Ericka Bareigts, Nathalie Bassire, Huguette Bello, David Lorion, Viviane Malet et Jean-Hugues Ratenon proposent un test Covid-19 obligatoire sur les voyageurs à destination de La Réunion 48 heures avant leur départ et 48 heures après leur arrivée sur l'île. Elles et ils proposent également la mise à disposition d'un kit de masques aux voyageurs et la possibilité d'une demi-quatorzaine avant et après le voyage. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)