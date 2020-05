La circulation de l'épidémie à La Réunion reste stable ce week-end : samedi, deux nouveaux cas ont été confirmés, et aucun nouveau cas ne l'a été ce dimanche. Au total, depuis l'apparition du premier patient, 443 personnes ont été contaminées. A Mayotte, deux nouveaux décès ont été annoncés samedi, et 84 nouveaux cas ont été confirmés sur le week-end. Madagascar déplore aussi un premier décès lié au Covid-19.

• La Réunion

Avec deux nouveaux cas confirmés ce week-end, La Réunion comptabilise depuis le début de l'épidémie 443 cas confirmés. 314 sont des cas importés, 66 des cas autochtones secondaires et 63 des cas autochtones.

8 personnes, dont 7 issues d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale, sont hospitalisées hors service de réanimation au CHU du Nord. 4 cas sont hospitalisés en service de réanimation 4, dont 3 issus d’une évacuation sanitaire.

• Mayotte

Le bilan s'est encore alourdi à Mayotte ce week-end avec deux décès annoncés samedi. Au total, 18 personnes sont décédées des suites du virus dans l'île aux parfums. Par ailleurs, 84 cas ont été confirmés en 48 heures, portant le nombre de malade à 1.342.

627 personnes sont officiellement guéris, et 49 patients sont actuellement hospitalisés au CHM dont 29 dans le service de médecine et 10 dans le service de réanimation.



• Madagascar



La Grande Ile a annoncé son premier décès lié au virus ce dimanche. Jusque là, Madagascar avait été épargné. Le nombre de malade total depuis le début de l'épidémie se porte à 304, dont 21 cas ont été confirmés ce dimanche.



• Ensemble du territoire français



En 24 heures, 483 décès supplémentaires en ont été recensés en France, après une correction des chiffres. 19.361 personnes (contre 22 569 il y a une semaine) sont hospitalisées et 152 nouvelles admissions (contre 253 il y a une semaine) ont été enregistrées en 24 heures.



2.087 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 (contre 2 776 il y a une semaine) sont hospitalisés en réanimation. 24 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation (contre 38 il y a une semaine).

• Dans le monde

188 pays sont touchés par la pandémie, 4,66 millions de personnes ont été atteintes, 12 381 personnes en sont décédées, mais 1,7 million de personnes en ont guéri. L’Europe reste fortement impactée avec 1,68 million de cas et 161 420 décès.