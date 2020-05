Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 2 heures

Ce lundi 18 mai 2002, huit communes de l'île rouvrent leurs portes aux grandes sections de maternelle, aux CP et aux CM2. Saint-Denis, La Possession, Salazie, Cilaos, Petite-Ile, l'Entre-Deux, Sainte-Rose et les Avirons sont les seules villes à avoir accepté d'accueillir leurs élèves dès ce lundi, alors que le protocole sanitaire contre le Covid-19 reste décrié par beaucoup. Lundi 25 mai, Trois-Bassins emboitera le pas à ces huit communes et rouvrira aussi ses écoles. A l'inverse, la plupart des collèges reprendront bien les cours, avec 81 établissements sur 85 qui seront ouverts. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

