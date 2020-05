Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 1 heures

Selon un dernier comptage de l'AFP, le nombre de cas de Covid-19 confirmés dans le monde depuis le début de la pandémie dépasse les 4,68 millions de personnes. On dénombre également plus de 313.000 décès à travers les différents pays touchés par le virus. En France, 483 décès supplémentaires en ont été recensés en 24 heures, après une correction des chiffres. Si La Réunion n'enregistre pas de nouveau cas, à Mayotte par contre deux nouveaux décès ont été annoncés samedi, et 84 nouveaux cas ont été confirmés sur le week-end. Madagascar déplore aussi un premier décès lié au Covid-19.

