Face aux difficultés de la reprise dans le BTP, la Fédération réunionnaise du BTP a commandé 300 000 masques pour assurer la protection des salariés. Ces masques 3 plis doivent être livrés ce samedi. Nous publions ci dessous le communiqué de presse (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Les masques seront acheminés dans l’île via un nouvel avion affrété par la Région Réunion. La FRBTP a commandé 300 000 masques 3 plis destinés aux entreprises et artisans du BTP.

Cette commande complète un premier stock de 45 000 masques 3 plis et FFP2 déjà distribués aux entreprises par la FRBTP. Parmi les masques qui arrivent en fin de semaine, 200 000 seront destinés aux adhérents de la FRBTP ; les 100 000 autres seront remis à la Capeb pour ses adhérents.

La FRBTP fera parvenir dans les prochains jours un mail à ses adhérents pour leur indiquer la marche à suivre afin de récupérer ces masques chirurgicaux qui leurs seront vendus au prix coûtant. La Fédération espère ainsi pouvoir permettre à un maximum d’entreprises d’y avoir accès.

"Ces masques arrivent à point nommé pour aider la filière à redémarrer," souligne Anthony Lebon, le président de la FRBTP. En effet, ceux-ci doivent permettre aux entreprises de reprendre leur activité le plus rapidement possible, et en toute sécurité.

Sans l’engagement de la Région Réunion, la FRBTP n’aurait pas pu assurer la livraison d’une telle commande dans l’île dans ces délais. La Fédération du BTP remercie la Région Réunion pour son soutien à la filière locale du BTP, encore plus en cette période particulièrement difficile.