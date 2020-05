Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Mayotte enregistre 49 nouveaux cas de Covid-19 ce mardi 19 mai, selon l'ARS de Mayotte. Le total monte donc à 1.419 cas depuis le début de la pandémie. L'île aux parfums déplore un nouveau décès soit 19 décès en tout dont 2 à domicile. Il s'agit d'une personne de 41 ans décédée ce lundi, quelques heures après son admission en réanimation. 52 patients sont actuellement hospitalisés au CHM (hôpital de Mayotte) donc 32 dans le service de médecine et 11 dans le service de réanimation. Plus de 5.700 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM et par le laboratoire privé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

