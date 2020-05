Dès son arrivée, la ministre se rendra au "lycée Nord de Mamoudzou jusqu’à 11 heures avant de se rendre dans un atelier de couture avant de se rendre en début d'après-midi au centre hospitalier de Mayotte aux alentours de 14h30. À 16h elle visitera une maison médicale situé vers l'école Manguier à Mamoudzou" indique Mayotte La 1ère. "Dans l’avion , la ministre ne sera pas seule puisqu’il y aura à bord les premiers renforts médicaux attendus dans l'île" ajoute le site d'information.

Dans un communiqué publié tard dans la soirée de lundi, Annick Girardin a indiqué "deux charters à destination de La Réunion (...) arriveront mardi matin à Saint-Denis et permettront notamment d’acheminer plus d’un million de masques à Mayotte par un vol d’Air Austral le 20 mai".

Ce ne sont pas moins de 5 millions de masques jetables grand public, 700 000 masques textile (lavables 20 fois) et 59 respirateurs qui partent aujourd'hui et mercredi vers la Guadeloupe et les îles du Nord, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion grâce à 5 avions. pic.twitter.com/zZ3V20crBb