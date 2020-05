Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Le nombre de cas de Covid-19 confirmés dans le monde depuis le début de la pandémie se rapproche de la barre des 5 millions avec les 4,71 millions de personnes. On dénombre également plus de 315.000 décès à travers les différents pays touchés par le virus. En France, 131 décès supplémentaires en ont été recensés en 24 heures. La Réunion enregistre 3 nouveaux cas, et Mayotte 28 nouveaux ce lundi. La situation demeure stable à Madagascar.

Le nombre de cas de Covid-19 confirmés dans le monde depuis le début de la pandémie se rapproche de la barre des 5 millions avec les 4,71 millions de personnes. On dénombre également plus de 315.000 décès à travers les différents pays touchés par le virus. En France, 131 décès supplémentaires en ont été recensés en 24 heures. La Réunion enregistre 3 nouveaux cas, et Mayotte 28 nouveaux ce lundi. La situation demeure stable à Madagascar.