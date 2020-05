Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Depuis le début de la crise du COVID-19, Air France adapte en temps réel son réseau et son programme de vols en fonction des restrictions de voyage et de la demande. Air France et KLM ont émis des avoirs remboursables, comme réponse commerciale aux annulations massives de vols. Ces avoirs peuvent être remboursés après 12 mois s'ils n'ont pas été (entièrement) utilisés. " Aujourd'hui et depuis la fin mars, Air France assure entre 3 et 5% de son programme habituel, en se concentrant sur la continuité territoriale et le maintien d'un lien vers des destinations clés, en Europe et à l'international, à la fois pour le transport de passagers et de marchandises " communique la compagnie aérienne. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Air France. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

