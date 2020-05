Des fruits et légumes frais, de qualité en vente directe du producteur au consommateur ce mercredi 20 mai 2020 sur le parking du complexe sportif du Centenaire. Le marché s'effectuera, sur de nouveaux horaires, de 16h00 à 21h00 . Nous publions le communiqué de la ville d'Etang-Salé ci dessous. ( Photo : Sommai )

Au regard du vif succès rencontré pendant le confinement, la Municipalité de L'Étang-Salé a pris la décision de maintenir provisoirement son micro-marché des producteurs du mercredi à l’emplacement habituel. Afin de répondre au mieux aux attentes et besoins exprimés tant par les administrés que les agriculteurs de la Commune, les horaires ont été aménagés et seront dorénavant de16h00 à 21h00 !

Dans ce contexte épidémique, les recommandations relatives au respect le plus total des gestes barrières et de distanciation sociale sont toujours de rigueur.

S’approvisionner directement chez les producteurs, c’est une pratique qui a plus que jamais le vent en poupe et qui s’organise. Car aujourd’hui, nombreux sont les consommateurs qui privilégient les circuits courts.

Les circuits courts de commercialisation permettent aux producteurs de conserver une part plus importante de la valeur ajoutée de leurs productions, et aux consommateurs de participer au développement et au maintien de l’activité agricole de leur territoire. Alors, n’hésitez pas à faire le plein de fruits et légumes frais !

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre attache auprès de M. FONTAINE au 0692 65 69 01.