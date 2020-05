Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Les centres de formation de la chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) rouvriront leurs portes le lundi 25 mai 2020, a annoncé Bernard Picardo, président de la CMA ce mardi 19 mai. Il a également rappelé l'urgence d'accompagner les entreprises jusqu'à la fin de l'année, demande donc le report des aides comme le chômage partiel jusqu'à fin 2020 et souhaite mettre en place un "chèque artisan péi" en accord avec les collectivités, pour soutenir les artisans et pousser les Réunionnais.e.s à consommer local. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

