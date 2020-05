Comme le reste de la France à l'exception de Mayotte, l'île de La Réunion est déconfinée depuis le 11 mai. Avec ce retour progressif à l'extérieur, les Réunionnais.e.s sont contraints de s'habituer aux fameux gestes barrières, au port du masque, au gel hydroalcoolique omniprésent dans les magasins. Nous sommes donc loin d'un retour à la normale et si l'envie de retrouver sa vie d'avant est forte, il n'en est rien. La Réunion a été globalement épargnée par le virus, fort heureusement, mais qu'en sera-t-il quand les vols reprendront et avec eux le risque de voir arriver de nouveaux cas importés ? La préfecture a annoncé ce lundi les nouvelles modalités d'accueil des voyageurs, qui peuvent désormais choisir de se confiner à domicile. Si la situation épidémique est stable pour l'instant, les vacances de juillet-août s'annoncent décisives pour l'avenir de l'île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le déconfinement progressif est bien là, et pour beaucoup de Réunionnais.e.s c'est un vrai bol d'air. Ce premier week-end le nez dehors l'a bien montré : même timides les plagistes étaient de retour au bord du lagon, les magasins de vêtements ont recommencé à se remplir, quelques randonneurs se sont aussi aventurés sur les sentiers des cirques.

Pour autant, ne l'oublions pas, rien n'est comme avant. Le gouvernement le dit, la préfecture le dit, l'ARS le dit : il va falloir nous habituer à vivre avec ce virus. La Covid-19 risque de faire partie de notre quotidien à compter de cette année et faute de traitement ou de vaccin, il faudra prendre en compte ce nouveau virus qui a fait une entrée fracassante dans nos vies.

Nul envie d'être alarmiste sans raison. La Réunion a été plutôt épargnée. Moins de 450 cas à l'heure qu'il est, évacuation sanitaires comprises, et fort heureusement aucun décès à déplorer. Sans surprise, le département a été classé zone verte et bénéficie de toutes les règles de la première phase de déconfinement, comme la réouverture des parcs ou la reprise progressive des collèges.

Mais le virus est toujours là. A raison de 1, 2 ou 3 nouveaux cas par jour, certes. Mais il est là quand même. Ce que l'ARS redoute également c'est une mauvaise appréciation de la circulation virale sur l'île en raison de personnes potentiellement asymptomatiques. Difficile, donc, de savoir comment circule vraiment le coronavirus sur le sol réunionnais.

- Les gestes barrières trop vite oubliés ? -

On nous le rabâche à longueur de journée : lavons-nous les mains, portons le masque, restons à distance, ne nous faisons pas la bise. Avec le retour à l'extérieur, les gestes barrières sont plus que jamais essentiels. Pourtant ils ne sont pas toujours respectés.

Sur la plage, la tentation de rester bronzer sur sa serviette est plus forte que la règle en vigueur qui interdit tout stationnement sur le sable. L'envie de revoir ses proches parfois incompatible avec le port du masque. Ou alors la vigilance est là, comme dans les rayons des supermarchés, mais l'effet de foule casse la protection offerte par le masque.

Bref, le respect de ces gestes barrières et de la distanciation sociale est parfois difficile à assurer jusqu'au bout. Parce que le confinement est terminé et que l'on peut avoir rapidement l'impression d'un retour à la normale. Mais rien n'est normal pour autant.

"Les gens baissent la garde trop vite" s'alarment les médecins généralistes dans un article du Monde. Selon eux, la population risque de se tranquilliser trop rapidement et la profession redoute un "rebond épidémique".

- Les vacances d'hiver en ligne de mire -

La nécessité de protéger notre île est grande pourtant. La mesure de quatorzaine s'est révélée efficace. Alors que deux tiers des cas recensés depuis le début de l'épidémie sont importés, la réduction drastique des vols et le confinement des voyageurs a sans nul doute permis de maîtriser l'épidémie rapidement à La Réunion.

C'est là que la saison hivernale pose question. En mai-juin, il y a fort à parier que le nombre de vols va peu évoluer. La mesure de quatorzaine, si elle ne se déroule plus obligatoirement à l'hôtel, est pour l'instant maintenue. Le tourisme n'a pas repris. Bref, les conditions sont réunies pour maintenir le virus à distance.

Quand le trafic aérien reprendra, qu'en sera-t-il ? Le Premier ministre Edouard Philippe n'a pas hésité à annoncer dès maintenant que les Français pouvaient réserver leurs vacances en juillet-août dans l'Hexagone comme en Outre-mer. Si la situation épidémique le permet, rien n'empêchera donc les visiteurs français - Métropolitains ou autres ultramarins - de revenir sur l'île. Une aubaine pour le tourisme. Une crainte en termes de circulation virale.

Les compagnies aériennes elles aussi appellent à une reprise des vols rapides bien que l'organisation soit pour l'instant très opaque, et neuf compagnies dont French Bee et Corsair appellent à une réouverture d'Orly le 26 juin. Pour l'instant seuls trois vols par semaine sont maintenus, assurés par Air France et Air Austral.

Si l'aéroport Roland Garros prend déjà les devants - accès restreint à l'aérogare, file d'attente à l'extérieur à un mètre les uns des autres, port du masque obligatoire y compris dans l'avion - la peur de voir de nouveaux cas importés anime les habitants de l'île. Alors que le trafic aérien est réduit au minimum, des cas importés continuent d'ailleurs d'être recensés. Rien que ce lundi, trois nouveaux cas ont été confirmés : trois cas importés.

Ce lundi 18 mai, la préfecture a annoncé de nouvelles modalités pour l'arrivée des voyageurs. Ainsi si la quatorzaine à domicile ne semble pas réalisable auprès des autorités, le préfet peut contraindre le voyageur à effectuer son confinement dans un centre dédié. Pour ceux qui restent à domicile ils seront doublement testés : en arrivant à l'aéroport et en fin de quatorzaine. Et tous les voyageurs arrivant à La Réunion auront droit à un entretien sanitaire.

Les parlementaires de La Réunion quant à eux unissent leurs voix pour lancer plusieurs propositions auprès des différents ministères concernés. Ainsi les députés et sénateurs de La Réunion proposent un dépistage obligatoire sur les voyageurs également 48 heures avant leur voyage à destination de La Réunion. Ils préconisent aussi la mise à disposition d'un kit de masques pour les passagers lors de leur arrivée et la possibilité d'une demi-quatorzaine, en accord avec les préconisations du Conseil scientifique, de 5 à 7 jours avant et après le voyage.

Sans lancer la pierre à qui que ce soit, les interrogations sont nombreuses et le danger est grand. Les nouvelles mesures de la préfecture seront-elles efficaces ? Les propositions des parlementaires seront-elles écoutées ? La période des vacances d'hiver semble être stratégique et capitale. Tout repose sur cette capacité à gérer les nouvelles entrées sur l'île. C'est là que tout peut se jouer.

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com