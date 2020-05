Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 45 minutes

Deux membres d'équipage du bateau de croisière, le Nieuw-Amsterdam, ont été évacués au large de la Réunion ce mardi matin 19 mai 2020. Le Grand port maritime précise qu'il n'y a eu aucun toucher au sol. Le bateau n'est pas rentré pas dans le port et n'a pas accosté. L'évacuation sanitaire a été réalisée par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross), qui est allé chercher les deux personnes en vedette et les a amenées à quai, où elles ont été prises en charge par les secours. Aucun passager ne se trouvait à bord du bateau de croisière. (Photo RTL Réunion)

