Ce mardi 19 mai, Odysséa a fait le point sur sa future édition, prévue habituellement au courant du mois d'octobre ou novembre. Mais en raison de la crise sanitaire, rien n'est certain et l'organisation de la célèbre série de courses tous habillés de rose est chamboulée. Odysséa assure en tout cas son soutien aux associations et envisage déjà des pistes alternatives pour remplacer l'événement sportif de lutte contre le cancer du sein si celui-ci venait à être supprimé. En 2019, Odysséa Réunion a maintenu sa forte participation avec plus de 20.000 personnes réunies. La manifestation réunionnaise est ainsi restée la seconde, en terme de participation du circuit national. Cette mobilisation sans précédent a permis de récolter 185.000 euros de dons. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

Les incertitudes sont nombreuses face à la tenue ou non de l'édition 2020 de la course Odysséa. "On a tous été démunis dans notre quotidien par ce qui vient de nous arriver. Il était portant de conserver le lien avec les patients et les adhérents. On est dans une immense incertitude pour ce que nous aurons le droit de faire ou non. Les autorités locales elles-mêmes ne le savent pas encore" explique Anne Bergougnoux, consultante Odysséa.

Une chose est sûre : "on n'abandonnera pas les associations sur le bord de la route, on va devoir se réinventer. Ils sont fortement attachés à leurs rendez-vous annuels" assure-t-elle. En cas d'annulation de la série de courses, des pistes sont déjà envisagées. "Elles sont nombreuses, les idées ne manquent pas. Par exemple avoir des actions virtuelles, des rassemblements ponctuels avec des petits rassemblements. On fera quelque chose, on sera là." Toutes et tous espèrent que cette année "ne sera pas blanche" mais lucides, ils estiment qu'elle sera amoindrie. "On espère quand même collecter plusieurs dizaines de milliers d'euros" ajoute Anne Bergougnoux.

Concernant la situation actuelle des malades en temps de coronavirus, Luc Bizouerne, président Run Odysséa indique que "sur les aides aux malades, c'est très compliqué. On a mis en place une distribution de masques aux patients dans les hôpitaux cliniques. La prise en charge des patients, sur les activités physiques c'est très difficile", avoue-t-il. Heureusement, "les personnes atteintes de cancer ont droit à des masques en pharmacie sur prescription médicale".

Nathalie Bourcier, présidente Odysséa, ajoute pour sa part que les personnes sous traitement ont été accompagnées et rassurées "pour qu'elles puissent continuer à aller faire leur traitement en toute sécurité. L'ensemble des personnes qui ont un cancer étaient rassurées parce qu'elles avaient un masque."

- Une édition 2019 très réussie -

Rappelons que lors de l'éditoin 2019, Odysséa a récolté 185.000 euros de dons, soit 10.000 de plus que l'objectif initial. Les inscriptions des 20.000 participants ont permis de cumuler 143.140 euros de dons. S’ajoutent à cette somme record différents dons supplémentaires pour un total de 41.860 euros. Au global et depuis sa création, Odysséa Réunion a donc réuni 144.000 personnes et permis de récolter 1.136.850 euros pour l’aide aux malades à La Réunion et pour la prévention du cancer du sein sur l’île.

Comme l’association Run Odysséa l’avait annoncé au moment des inscriptions à la manifestation, les dons récoltés en 2019 sont reversés à plusieurs associations réunionnaises qui, localement, luttent contre le cancer du sein. Plusieurs associations sont donc soutenues : Run Odysséa bien évidemment mais également l'association Papayes spécialisée dans le sport et la santé, le Comité départemental de gymnastique volontaire, l'association Aqua bien-être, l'association réunionnaise de Dragon boat (sorte de pirogue)...

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com