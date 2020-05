Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

La commune de la Possession organise "plusieurs distributions de masques en tissu aux personnes vulnérables. Grâce à l'action du chantier d'insertion composé de 15 couturières, et d'un réseau de 60 bénévoles couturières, la production de masques se poursuit, pour un quota d'environ 1500 masques conçus chaque semaine" précise la mairie dans un communiqué. Ces masques "sont destinés à équiper dans un premier temps les publics les plus sensibles et vulnérables, à savoir les séniors de 65 ans et plus" dit encore la commune.

La commune de la Possession organise "plusieurs distributions de masques en tissu aux personnes vulnérables. Grâce à l'action du chantier d'insertion composé de 15 couturières, et d'un réseau de 60 bénévoles couturières, la production de masques se poursuit, pour un quota d'environ 1500 masques conçus chaque semaine" précise la mairie dans un communiqué. Ces masques "sont destinés à équiper dans un premier temps les publics les plus sensibles et vulnérables, à savoir les séniors de 65 ans et plus" dit encore la commune.