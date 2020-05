L'aérogare fret de l'aéroport Roland Garros et ses équipes ont traité via la plateforme logistique près de 1.400 tonnes de marchandises depuis le 27 mars, date à partir de laquelle la desserte aérienne de l'île a été réduite à trois rotations hebdomadaires d'avions de passagers entre la Métropole et La Réunion. 950 tonnes ont été réceptionnées à l'import et plus de 400 tonnes de produits réunionnais et de poste ont été expédiées. Nous publions ici le communiqué de l'aéroport Roland Garros. (Photo : aéroport Roland Garros)

Même si la baisse du trafic est de 60% en comparaison à la même période de l’année 2019, il a permis de maintenir l’approvisionnement des hôpitaux et des pharmacies en médicaments et en équipements médicaux. Le commerce alimentaire réunionnais peut continuer à réceptionner des produits frais, notamment grâce au maintien du vol cargo hebdomadaire d’Air France. Malgré des capacités limitées, les exportations de fruits, et de poissons se poursuivent.

- Vols exceptionnels -

Dès que la crise sanitaire a commencé à impacter le trafic aérien, la direction fret de la Société Aéroportuaire a adapté son organisation pour répondre aux besoins des compagnies. Outre Air France et Air Austral, assurant les rotations entre l’aéroport Charles-de-Gaulle et Roland Garros ainsi que des vols spéciaux, les préfectures de La Réunion et de Mayotte ont réquisitionné les avions d’Air Austral à minima deux fois par semaine depuis le 27 mars pour assurer des rotations entre Saint-Denis et Dzaoudzi. KLM, Condor, TUI Fly Belgium, Kenya Airways, Air Europa, French Bee et Corsair ont également programmé plus de 30 vols sur La Réunion depuis le mois d’avril, permettant d’acheminer du fret de et vers Paris, Amsterdam, Francfort, Nairobi, Canton et Séoul. Depuis ces dernières semaines, les compagnies convertissent leurs avions de lignes en " tout cargo ", les marchandises emplissant à la fois les soutes et les cabines.

- Les équipes du fret mobilisées pour livrer les marchandises -

" Ce trafic exceptionnel, sans horaires réguliers, demande beaucoup de flexibilité et d’engagement des équipes, souligne Stéphane Dagard, responsable d’exploitation des terminaux fret import et export. Nous sommes passés d’un planning semestriel à un programme hebdomadaire qui souvent bouge à plusieurs reprises dans la semaine ". La direction fret de la Société Aéroportuaire se compose de 48 professionnels (chefs d’équipes, magasiniers, caristes, agents administratifs...) qui s’appuient sur du matériel de manutention moderne et un système informatique entièrement renouvelé en 2019 pour traiter les avions et mettre la marchandise à disposition de la clientèle dans des délais très courts.

" Depuis le début de la crise, notre programme de travail est bouleversé mais nous savons nous y adapter, explique Jean-René Jeannette, magasinier en charge de la facturation, en poste depuis trente-trois ans. Notre métier exige de nous rendre disponibles en fonction des horaires des avions ". Si la chute de l’activité a amené la Société Aéroportuaire à recourir à l’activité partielle au début de la crise, le temps de travail des professionnels du fret est revenu à un niveau presque normal ces dernières semaines, grâce à la remontée du trafic. " Il nous arrive même de faire des longues journées, témoigne Joël Gaussail, manutentionnaire cariste depuis deux ans à l’aérogare. Nous travaillons parfois la nuit, très tôt le matin ou le week-end pour traiter le fret urgent, en premier lieu les médicaments et le matériel médical ". En organisation restreinte depuis le 27 mars les équipes du fret aérien ont su se mobiliser conscientes de leur responsabilité pour le territoire et les réunionnais.