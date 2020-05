La Cité des métiers de Saint-Pierre annonce, ce mercredi 20 mai 2020, qu'elle rouvrira ses portes lundi 25 mai 2020. Un certain nombre de précautions seront tout de même à respecter. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Pour l’équipe de la Cité des métiers, les deux dernières semaines étaient dédiées à rendre son lieu opérationnel pour accueillir à nouveau le public avec la mise en place de protocoles sanitaires et d'organisation de ses activités in situ tout en assurant la protection de ses usagers, de ses partenaires et de ses collaborateurs. La Cité des métiers est maintenant prête à accueillir son public dès le lundi 25 juin avec quelques réajustements de ses différents services.

· Pôle conseil ouvert : réception du public uniquement sur rendez-vous ! Pour prendre rendez-vous : 0262 70 03 03 ou contact@citedesmetiers.re ou aller sur notre agenda en ligne

· Centre de ressources multimédia opérationnel ! Les ressources physiques ne sont pas consultables sur place mais la Cité des métiers a mis en place une nouvelle façon de fonctionner pour satisfaire ses lecteurs. Tous les détails en cliquant ici ! Les ordinateurs du centre de ressources restent accessibles aussi au public. Pour réserver un poste : 0262 70 03 03 ou contact@citedesmetiers.re

· Pôle événementiel toujours actif ! Depuis le confinement, la Cité des métiers a mis en place des ateliers en ligne et continuera à en proposer ! Pour s’inscrire aux événements rendez-vous sur l’ agenda en ligne. Les événements in situ restent pour le moment annulés. La Cité des métiers informera prochainement le public de la date de reprise de ses ateliers in situ.