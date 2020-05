Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Le nombre de cas de Covid-19 confirmés dans le monde depuis le début de la pandémie se rapproche encore un peu plus de la barre des 5 millions avec les 4,81 millions de personnes contaminées. On dénombre également plus de 318.000 décès à travers les différents pays touchés par le virus. En France, on déplore désormais 28.022 morts depuis le début de l'épidémie, mais le nombre de personnes hospitalisées continue de baisser. La Réunion enregistre 3 nouveaux cas, et Mayotte 28 nouveaux ce lundi. La situation demeure stable à Madagascar. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le nombre de cas de Covid-19 confirmés dans le monde depuis le début de la pandémie se rapproche encore un peu plus de la barre des 5 millions avec les 4,81 millions de personnes contaminées. On dénombre également plus de 318.000 décès à travers les différents pays touchés par le virus. En France, on déplore désormais 28.022 morts depuis le début de l'épidémie, mais le nombre de personnes hospitalisées continue de baisser. La Réunion enregistre 3 nouveaux cas, et Mayotte 28 nouveaux ce lundi. La situation demeure stable à Madagascar. (Photo rb/www.ipreunion.com)