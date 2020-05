Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Alors que jusqu'à fin avril, La Réunion était le département de la zone Océan Indien le plus touché par le Covid-19 en nombre de cas, Mayotte est passé devant et n'a cessé de voir l'épidémie flamber sur son sol. A Imaz Press Réunion nous avons recoupé les cas recensés à La Réunion et ceux confirmés à Mayotte, le basculement est sans appel. Sur l'île aux parfums, la courbe du nombre de cas n'a cessé de monter et le bilan continue encore aujourd'hui de se gonfler de dizaines de nouveaux cas chaque jour. Rappelons également que La Réunion ne compte aucun décès depuis le début de l'épidémie tandis que Mayotte déplore aujourd'hui 19 morts liés au nouveau coronavirus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

