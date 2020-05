Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Sur sa page Facebook, la commune de Saint-Joseph donne de nouvelles règles en lien avec le déconfinement progressif à La Réunion. Ainsi la ville informe que, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur (Covid-19) et par arrêté municipal, les pratiques de pique-nique et de loisirs sur la Rivière Langevin et le Bassin de Manapany sont réglementés. Nous publions ces règles ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

