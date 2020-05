Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 33 minutes

Annick Girardin entame ce mercredi 20 mai 2020 deuxième jour de visite à Mayotte où elle arrivée ce mardi matin. L'île aux aux parfums est le seul territoire des outre-mer classé en rouge et il est le seul de France toujours confiné en raison d'une circulation active du coronavirus. Ce mardi 49 nouveaux cas de Covid-19 et un nouveau décès ont été enregistrés. Au total, 19 patients sont décédés des suites du virus et 1.419 personnes ont été contaminées (Photo ministère des Outre-mer)

