La compagnie aérienne Corsair annonce, ce mercredi 20 mai 2020, le lancement d'une offre tarifaire spéciale pour les étudiants ultra-marins de métropole. Le vol Paris-La Réunion sera disponible à 449 euros. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Parce-que la crise sanitaire ne doit rester qu’une parenthèse et qu’il est essentiel de renouer les liens familiaux dans les délais les plus brefs après un éloignement trop long, Corsair accompagne les étudiants ultra-marins en proposant des tarifs attractifs et adaptés afin de leur permettre de rentrer chez eux dans les meilleures conditions possibles.

En tant qu’acteur majeur de la continuité territoriale et forte d’une présence ininterrompue depuis 30 ans dans les Départements d’Outre-mer, Corsair continue de s’engager aux côtés de ses clients ultra-marins. Ainsi, afin de faciliter le retour cet été de milliers d’étudiants antillais et réunionnais qui suivent leurs études en Métropole et sont bloqués à cause de la crise sanitaire, Corsair lance une offre tarifaire spéciale dédiée aux besoins de ces étudiants.

Paris - Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre à 329 € TTC et Paris - La Réunion 449€ à TTC.

Valable pour tout achat réalisé jusqu'au 15 juillet 2020 et pour une période de voyage comprise entre le 26 juin 2020 et le 16 août 2020 pour la Réunion, et le 26 juin 2020 et le 9 août 2020 pour les Antilles, l’offre comprend une franchise bagages de 2 x 23 kg en soute.

Des tarifs préférentiels aller/retour sont également proposés aux étudiants, avec un dernier retour possible le 14 octobre 2020 depuis la Réunion et le 21 octobre 2020 depuis les Antilles.

Afin de garantir un maximum de souplesse aux étudiants et de faciliter leurs démarches, les billets pourront être modifiés sans qu’aucune pénalité ne soit appliquée ou seront remboursés intégralement avec une pénalité de 100€ par trajet. Pour être éligibles, les étudiants, âgés de 18 à 29 ans, devront présenter leur carte étudiante le jour du départ.

Les étudiants réunionnais qui remplissent les critères d’éligibilité peuvent également bénéficier du dispositif exceptionnel mis en place par la Région et profiter des "Bons Etudiant-spécial Covid" (300€ ou 450€), cumulables avec l’offre Corsair.

Corsair souhaite un très bon retour à tous les étudiants au sein de leurs familles et assure que toutes les mesures et précautions sanitaires nécessaires seront prises pour permettre à tous ses clients et ses équipages de voyager en toute sécurité.