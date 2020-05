Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Les masques sont au coeur de cette crise sanitaire. Obligatoires dans les transports publics et les écoles (sauf pour les tous petits), ils sont fortement conseillés à l'extérieur et parfois imposés dans certains commerces. Mais c'est bien aux citoyens de s'équiper... et donc de payer. De 90 centimes le masque chirurgical à 10 euros le masque en tissu, les écarts de prix sont parfois vertigineux. Pour les employeurs comme pour n'importe quel foyer, les masques deviennent un budget inévitable. Devraient-ils être remboursés par la Sécurité sociale dans ce cas ? (Photo rb/www.ipreunion.com)

Les masques sont au coeur de cette crise sanitaire. Obligatoires dans les transports publics et les écoles (sauf pour les tous petits), ils sont fortement conseillés à l'extérieur et parfois imposés dans certains commerces. Mais c'est bien aux citoyens de s'équiper... et donc de payer. De 90 centimes le masque chirurgical à 10 euros le masque en tissu, les écarts de prix sont parfois vertigineux. Pour les employeurs comme pour n'importe quel foyer, les masques deviennent un budget inévitable. Devraient-ils être remboursés par la Sécurité sociale dans ce cas ? (Photo rb/www.ipreunion.com)