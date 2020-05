Le nombre total de cas confirmés à Mayotte monte à 1.475 personnes contaminées depuis le début de la pandémie. En effet, 56 nouveaux cas ont été annoncés ce mercredi 20 mai 2020. 49 personnes sont hospitalisées dont 11 patients en service de réanimation. Le nombre de décès est toujours de 19 personnes, mais un Mahorais est également mort du Covid-19 au CHU de La Réunion, suite à une évacuation sanitaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Mayotte fait état de 1.475 cas de Covid-19 désormais avec 56 nouveaux cas annoncés ce mercredi. 49 personnes sont hospitalisées au CHM, dont 29 en service de médecine et 11 en service de réanimation. Le nombre de patients officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48 heures, à partir du 8ème jour de début des symptômes) est de 894 suite à une mise à jour faite le 19 mai. Depuis l’introduction du virus sur le territoire, près de 5.900 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM et par le laboratoire privé.

On compte 19 décès à Mayotte dont 2 à domicile. L'île aux parfums ne compte pas le décès d'un Mahorais annoncé ce mercredi au CHU de Bellepierre, et qui compte comme le premier décès lié au Covid-19 sur l'île de La Réunion. Il s'agit d'un homme de 82 ans, arrivé de Mayotte dans le cadre d'une évacuation sanitaire. "D’abord hospitalisé au Centre Hospitalier de Mayotte, il a été transféré à La Réunion le 9 mai 2020 dans le cadre d’une évacuation sanitaire et pris en charge par le service réanimation du CHU Nord. Il présentait plusieurs comorbidités ayant pu contribuer à son décès survenu ce 20 mai 2020" indiquent les autorités sanitaires.

Une partie des malades mahorais sont évacués vers le centre hospitalier universitaire de Saint-Denis. A la date de mardi, sept des huit patients hospitalisés au CHU et trois des quatre malades soignés en réanimation (dont la personne décédée) sont des malades arrivant de Mayotte.

