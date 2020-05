Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Ce jeudi 21 mars 2020 est le premier jour férié, et pont pour certain, post déconfinement, offrant à la population réunionnaise un long week-end de 4 jours. L'occasion de véritablement profiter de La Réunion, de ses plages, de ses sentiers, de ses paysages et des moments en famille (dans le respect des gestes barrières bien sûr). Alors que notre île, sa faune et sa flore, vivaient paisiblement depuis deux mois, des milliers de personnes vont donc déferler dans les zones naturelles de l'île, jusque là préservées par le confinement, avec cette grande interrogation : ce premier long week-end post déconfinement signera-t-il le retour des makotes ? (Photo rb/www.ipreunion.com)

