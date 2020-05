Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les gendarmes mobiles du Détachement de Surveillance et d'Intervention (DSI Oméga) se sont rendus ce vendredi 22 mai au matin sur le marché forain de Saint-Paul. Au cours de la patrouille pédestre, ils ont pris contact avec la population et les forains. L'occasion pour eux d'échanger sur les récents événements, et sur leur métier et leurs missions. Cette opération se fait dans le cadre du dispositif en cours #RépondrePrésent. (Photos : gendarmerie)

Les gendarmes mobiles du Détachement de Surveillance et d'Intervention (DSI Oméga) se sont rendus ce vendredi 22 mai au matin sur le marché forain de Saint-Paul. Au cours de la patrouille pédestre, ils ont pris contact avec la population et les forains. L'occasion pour eux d'échanger sur les récents événements, et sur leur métier et leurs missions. Cette opération se fait dans le cadre du dispositif en cours #RépondrePrésent. (Photos : gendarmerie)