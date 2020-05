La pandémie de Covid-19 a passé le cap des 5 millions de cas dans le monde. Selon le dernier comptage de l'AFP, 5 .012. 632 personnes ont été contaminées en tout. Plus de 328.000 en sont décédées. La Réunion affiche 449 cas en tout et un premier décès depuis ce mercredi, il s'agit d'un patient mahorais transféré au CHU de La Réunion suite à une évacuation sanitaire. En France 83 décès supplémentaires ont été annoncés, le bilan est de 28.215 morts depuis le début de la pandémie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Dans le monde -

Le Covid-19 a touché plus de 5 millions de personnes à travers le monde. Un nouveau cap symbolique a donc été franchi. 188 pays sont touchés par la pandémie. Le virus a également tué plus de 328.000 personnes.

Les Etats-Unis sont toujours le pays le plus touché avec plus d'1,5 million de cas recensés en tout. La Russie compte plus de 317.000 cas, le Brésil 291.000. Suivent ensuite le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. La France arrive en 7ème position en termes de nombre de cas.

- En France -

• La France déplore 83 décès en 24 heures. 28.215 personnes sont mortes de la Covid-19 depuis le début de la pandémie. En tout, 99.822 personnes ont été hospitalisées, dont 17.635 en réanimation.

• A La Réunion, 2 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés ce jeudi 21 mai. On dénombre donc 449 cas en tout, depuis l'apparition du premier patient contaminé le 11 mars. Un seul patient se trouve en service de réanimation au CHU, il s'agit d'une évacuation sanitaire. 10 autres personnes sont hospitalisées dont 9 issues d'évacuations sanitaires.

La Réunion compte aussi un premier décès depuis ce mercredi, il s'agit d'un Mahorais de 82 ans transféré au CHU de La Réunion dans le cadre d'une évacuation sanitaire.

Tous les cas ont été investigués et 71% sont des cas importés. Sur 319 cas importés en tout, 13 personnes sont issues d'évacuations sanitaires. On compte 64 cas autochtones sans lien avec des cas importés.

• Mayotte compte désormais 1.494 cas confirmés, avec 19 nouveaux cas annoncés ce jeudi. 894 personnes sont guéries, 52 patients sont actuellement hospitalisés au CHM dont 29 dans le service de médecine et 9 dans le service de réanimation. 19 décès sont à déplorer (sans compter le patient mahorais décédé à La Réunion suite une évacuation sanitaire).

- Ailleurs dans l'océan Indien -

• Madagascar compte désormais 405 cas de coronavirus et 2 personnes ont succombé au virus depuis le début de l'épidémie.

• L'île Maurice signe son 24ème jour sans nouveau cas de Covid-19. 95.666 tests ont été effectués.

