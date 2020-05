Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Les mesures de confinement et de distanciation sociale pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 à la Réunion, ont pu modifier la santé des habitants de l'île et accroître les inégalités sociales de santé. L'objectif de cette enquête téléphonique anonyme, conçue par le Centre d'Investigation Clinique (CIC) de la Réunion (Centre Hospitalier Universitaire de la Réunion / Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), est de décrire, peu après la fin du confinement, l'état de santé de la population réunionnaise selon ses caractéristiques socio-économiques, principalement le niveau de précarité du quartier de résidence et les conditions de logement pendant le confinement" indique le CHU dans un communiqué que nous publions ci-dessous

"Les mesures de confinement et de distanciation sociale pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 à la Réunion, ont pu modifier la santé des habitants de l'île et accroître les inégalités sociales de santé. L'objectif de cette enquête téléphonique anonyme, conçue par le Centre d'Investigation Clinique (CIC) de la Réunion (Centre Hospitalier Universitaire de la Réunion / Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), est de décrire, peu après la fin du confinement, l'état de santé de la population réunionnaise selon ses caractéristiques socio-économiques, principalement le niveau de précarité du quartier de résidence et les conditions de logement pendant le confinement" indique le CHU dans un communiqué que nous publions ci-dessous