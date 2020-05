Ce samedi 23 mai, les surfeurs reprennent l'entraînement. Sur la plage des Brisants à Saint-Paul ils étaient des dizaines à s'entraîner sur les vagues, sous l'oeil attentif de la vigie requin, qui surveille les environs. La Ligue réunionnaise de surf organisait une session ce samedi 23 mai au matin. Retrouvez ici toutes les images faites par notre photographe sur place. (Photos rb/www.ipreunion.com)

Retrouvailles avec les vagues ce samedi 23 mai pour les surfeurs de La Réunion. Aux Brisants l'entraînement reprend avec la ligue, sous la surveillance de la vigie requin. Deux surfeurs nous indiquent que c'est la première fois qu'ils se mettent à l'eau depuis le confinement. "On habite à Saint-Gilles. On a pris une licence pour se remettre à l'eau et être en sécurité. Là avec vigie requin on est sécurisés."

Norbert Senescat supervise la vigie requin : "on est très contents, on peut enfin reprendre. On a pu se déployer dès le 20 mai, les conditions n'étaient pas là à cause de la houle" nous explique-t-il. "On compte plus de 25 surfeurs aux Brisants ce samedi. On a quelques champions qui viennent s'entraîner régulièrement, Johanne Defay vient régulièrement, Jordan Couzinet est aussi venu."

La vigie requin est présente de 9h à 15h le week-end, et dès 11h en semaine, "on est là du mercredi au dimanche" nous dit Norbert Senescat. Deux palanquées de 10 sont à l'eau, qui se relaient toutes les heures et demies. Un dispositif nécessaire pour assurer la protection des surfeurs.

