A la fin de la première semaine de reprise scolaire, La Ville de La Possession constate que le retour en classe s'est déroulé dans la sérénité et la sécurité, grâce à la collaboration du corps enseignant, des agents de la ville et des parents d'élèves. Nous publions ici le communiqué de la commune de La Possession.

Depuis la publication du protocole sanitaire national dans le cadre de la stratégie gouvernementale de déconfinement, en vue notamment de la réouverture progressive des établissements scolaires, la Ville met en oeuvre les dispositifs pour permettre une reprise scolaire en toute sécurité.

Depuis la première semaine de déconfinement ont lieu :

- formation des agents au protocole sanitaire national

- aménagement pour marquer les distances de sécurité au sol

- nettoyage des salles de classe, zones de contact (poignées de porte, rambarde d’escalier etc.)

- point de lavage et de désinfection des mains

- procédure de nettoyage régulier après chaque récréation, à la fin de la pause méridienne et le soir après le départ des élèves

La sécurité des enfants étant primordiale, une organisation scolaire adaptée est mise en place en concertation avec l’Education Nationale, pour aboutir sur un système de semaine "A et B" afin de limiter le nombre d’élèves en même temps par classe. Les parents sont informé des groupes directement avec les directions d’école. Il est essentiel de maintenir le dialogue entre les parents et l’équipe enseignante, notamment pour approfondir l’apprentissage et l’application des gestes barrière dans le milieu familial.

Avec les horaires d’entrée et de sortie échelonnées par classe, l’accueil des élèves est sous contrôle, permettant l’application des gestes barrières pour la sécurité des enfants et des agents, eux aussi équipés selon le protocole pour interagir avec les élèves tout au long de la journée.

Enfin, la restauration scolaire dispose les écoliers, conscients des enjeux face à cette organisation particulière, en installant un enfant par table, séparée d’une distance d’un mètre de son voisin, directement servi par le personnel communal.

La Ville continuera de faire un point de communication à la fin de la semaine B sur la situation dans les écoles.

Pour plus d’informations, la Vie Éducative reste joignable au 0262 71 11 00.