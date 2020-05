Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Sur la planète on enregistre désormais plus de 5 millions de cas de Covid-19. Le cap symbolique a été franchi ce mercredi. Mais il faut également noter que sur l'ensemble de ces cas, répertoriés depuis le début de la pandémie, on compte également plus d'1,9 million de guéris. A La Réunion d'ailleurs ce sont 411 personnes qui sont considérés comme guéries désormais, sur 449 cas recensées en tout. Seul un patient se trouve en réanimation, il s'agit d'une évacuation sanitaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Sur la planète on enregistre désormais plus de 5 millions de cas de Covid-19. Le cap symbolique a été franchi ce mercredi. Mais il faut également noter que sur l'ensemble de ces cas, répertoriés depuis le début de la pandémie, on compte également plus d'1,9 million de guéris. A La Réunion d'ailleurs ce sont 411 personnes qui sont considérés comme guéries désormais, sur 449 cas recensées en tout. Seul un patient se trouve en réanimation, il s'agit d'une évacuation sanitaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)