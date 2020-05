La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 3 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 à La Réunion ce samedi 23 mai, soit au total 452 depuis le début de l'épidémie. A noter également que 411 patients ont atteint les critères de guérison prononcés par le CHU. Un décès est à déplorer depuis ce mercredi 20 mai, il s'agit d'un patient ayant été transféré au CHU suite à une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Seul un cas n'a pas encore été investigué. 451 cas l'ont été à cette heure par l’ARS, Santé publique France & l’Assurance Maladie, dont 71% sont des cas importés.





• Bilan des cas investigués :

Cas importés (personnes qui ont contracté la maladie en dehors du territoire) : 321

Dont cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale : 13

Cas autochtones secondaires (personnes ayant un lien direct avec des cas importés) : 66

Cas autochtones (personnes ayant un lien indirect ou n’ayant aucun lien avec un cas importé) : 64

• Situation sanitaire :

Cas hospitalisés hors service de réanimation : 10

Dont cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale : 9

Cas hospitalisés en service de réanimation : 1

Dont cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale : 1

• Contact-tracing :

Plus de 3.580 personnes ont été appelées individuellement et suivies dans le cadre du contact-tracing. Mis en place par l’ARS, en concertation avec Santé Publique France, le " contact-tracing " est un dispositif qui a pour objectif d’identifier et de rappeler toutes les personnes ayant été en contact proche (entourage familial, professionnel, passagers proches dans les avions…) avec un cas confirmé de Coronavirus pendant sa période de contagiosité (on parle de "sujets contacts" ou de "contacts").

• Dépistage :

Objectif : identifier le plus précocement possible tout cas pour rapidement retracer son parcours et recontacter et isoler toute personne qui aurait été en contact avec ce cas pendant sa période de contagiosité.

L’activité de dépistage est très importante à La Réunion. Au 21 mai 2020, on compte :

• Plus de 14 900 tests réalisés dans les laboratoires publics et privés de La Réunion

• Plus de 10 200 tests réalisés au CHU Félix Guyon

Soit plus de 25 100 tests réalisés au total, pour un taux de positivité global de 1.8 %.

La situation épidémiologique actuellement favorable se confirme par le maintien d’un très faible taux de positivité des dépistages à moins de 0,5 % depuis 4 semaines.