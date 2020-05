Le CREFOM (Conseil représentatif des Français d'outre-mer) annonce avoir négocié des tarifs spéciaux avec la compagnie aérienne Corsair afin d'assurer le retour des étudiants ultramarins. Un vol Paris - La Réunion coûtera alors 449 euros, une offre valable jusqu'au 15 juillet. Nous publions ci-dessous le communiqué du CREFOM. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis le mois de décembre 2019 des négociations sont menées avec les dirigeants de la Compagnie CORSAIR pour offrir une tarification sociale des vols transatlantiques.

L’urgence générée par la pandémie de la COVID-19, de la nécessité de rapatrier les étudiants-es originaires d’Outre-mer dans leurs familles a été l’occasion d’accélérer le processus de mise en place d’une alternative économique de vente de billets d’avion à un prix compétitif.

Le Groupe de travail au sein du CREFOM a mené les négociations, afin que cette nouvelle offre tarifaire concernant le retour des étudiants ultramarins soit opérationnelle dans les meilleurs délais, et la Compagnie aérienne CORSAIR a répondu favorablement à cette demande.

Le travail se poursuivra afin d’offrir à nos compatriotes ultramarins une grille tarifaire plus favorable et en adéquation avec la nouvelle situation crée par la pandémie du Coronavirus.

A l’évidence, si elle vient compléter une offre globale quant au retour dans leur foyer, le CREFOM salue la pertinence de cette proposition pour les étudiants.

Le CREFOM, alerte le Ministère des Outre-mer, quant à l’appréciation de son initiative, et rappelle à ces milliers d’étudiants-es et à leurs familles qu’ils ont dorénavant la possibilité de choisir.

Paris - Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre 329 € TTC

Paris - La Réunion 449€ TTC

Cette offre est valable pour tout achat réalisé jusqu'au 15 juillet 2020 et pour une période de voyage comprise entre le 26 juin 2020 et le 16 août 2020 pour la Réunion, et le 26 juin 2020 et le 9 août 2020 pour les Antilles, l’offre comprend une franchise bagages de 2 x 23 kg en soute