Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 17 minutes

Le préfet de Mayotte, Jean-François Colombet, annonce que la semaine du 25 mai va marquer une nouvelle étape dans le processus de desserrement des contraintes : une vingtaine d'écoles vont rouvrir à partir de ce lundi. "Plus que jamais, chacun devra continuer à faire preuve de responsabilité et de sens du civisme" précise le préfet de Mayotte. Une annonce alors que l'île compte désormais 1.587 cas depuis le début de l'épidémie avec 66 nouveaux cas recensés ce dimanche et un nouveau décès à déplorer. (Photo d'illustration rrb/www.ipreunion.com)

