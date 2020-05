Nous voilà sur la dernière ligne droite de la première phase du déconfinement. Cette semaine s'annonce décisive puisque le gouvernement présentera son plan pour la deuxième phase de déconfinement, qui commencera à partir du 2 juin. La Réunion recense 452 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie et plus aucun patient ne se trouve en service de réanimation. En France, le nombre d'hospitalisations continue de baisser également. L'épicentre de la pandémie se situe désormais en Amérique latine et l'Europe semble se remettre peu à peu du virus. Le gouvernement français a d'ailleurs autorisé la reprise des cérémonies religieuses, et les conseils municipaux se sont installés dès ce samedi tandis que le second tour des municipales a été annoncé pour le 28 juin, signe que le déconfinement progressif se poursuit. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Dans le monde -

Le Covid-19 a touché plus de 5,3 millions de personnes à travers le monde. 188 pays sont touchés par la pandémie. Le virus a également tué plus de 341.000 personnes, on compte donc 3.000 morts supplémentaires en 24 heures.

Les Etats-Unis sont toujours le pays le plus touché avec plus d'1,6 million de cas recensés désormais. Le Brésil est dorénavant le second pays le plus touché et passe devant la Russie avec plus de 347.000 cas, recensant alors 17.000 cas supplémentaires en 24 heures. La Russie compte 344.000 cas. Suivent ensuite le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. La France arrive en 7ème position en termes de nombre de cas, avec plus de 182.000 personnes touchées par la Covid-19 depuis le début de la pandémie.

- En France -

Ce vendredi 22 mai, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que le second tour des élections municipales se déroulera bien le 28 juin, "après avoir pesé le pour et le contre". Bien que ce scrutin soit évidemment particulier en raison des conditions sanitaires, une clause de revoyure est possible. Un projet de loi va être présenté pour un éventuel nouveau report, si les conditions sanitaires ne sont plus réunies pour le 28 juin.

Dès ce samedi 23 mai, les conseils municipaux des communes dont le maire a été élu dès le premier tour ont commencé à être installés. C'est le cas dans les 30.000 communes françaises où un seul tour aura suffi le 15 mars. Pour cause de crise sanitaire, il aura fallu deux mois pour mettre en place les nouvelles équipes.

Ce samedi 23 mai, un décret publié au Journal officiel permet également la reprise des cérémonies religieuses. Plusieurs règles sanitaires y sont spécifiées : port du masque obligatoire, régulation des entrées et sorties dans les lieux de culte, désinfection des mains obligatoire... A l'issue d'une réunion tenue dans la matinée, les responsables religieux musulmans ont décidé de reprendre les cérémonies, l'Aïd el-Fitr pourra donc se fêter dans les mosquées ce lundi 25 mai. Les messes catholiques ont également repris dès ce dimanche 24 mai.

• La baisse du nombre de malades en réanimation se poursuit. On compte à présent 1.655 patients en service, soit 10 de moins en 24 heures. Mais le nombre total de malades en réanimation reste élevé avec 5.600 patients. La prochaine actualisation sur le nombre de décès sera faite lundi, a annoncé le gouvernementà cause du pont de l'Ascension.

• A La Réunion, aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été annoncé ce dimanche 24 mai. On dénombre donc 452 cas en tout, depuis l'apparition du premier patient contaminé le 11 mars. Plus aucun patient ne se trouve en service de réanimation au CHU. 12 personnes sont hospitalisées dont 10 issues d'évacuations sanitaires. On compte parmi les 452 cas recensés 411 guérisons officielles.

La Réunion compte aussi un premier décès depuis ce mercredi, il s'agit d'un Mahorais de 82 ans transféré au CHU de La Réunion dans le cadre d'une évacuation sanitaire.

• L'épidémie circule toujours activement à Mayotte qui compte désormais 1.587 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, avec 66 nouveaux cas annoncés ce dimanche. A savoir qu'aucune mise à jour n'avait été faite le samedi. Mayotte compte également un nouveau décès, 20 personnes en tout sont donc décédées des suites du coronavirus depuis le début.

Le préfet de Mayotte, Jean-François Colombet, annonce que la semaine du 25 mai va marquer une nouvelle étape dans le processus de desserrement des contraintes : une vingtaine d'écoles vont rouvrir à partir de ce lundi, dans le respect des gestes de sécurité sanitaire. D'autres mesures seront annoncées, le couvre-feu, lui, est mantenu.

Par ailleurs, Mayotte se dote enfin d’un avion sanitaire, qui était attendu depuis longtemps. Il facilitera le transfert régulier vers La Réunion de personnes touchées par le Covid-19, afin de permettre au CHM – qui fait face simultanément aux épidémies de dengue et de coronavirus – de renforcer sa capacité d’accueil et de soins. Cinq patients Covid ont été transférés vers La Réunion dès ce dimanche.

- Ailleurs dans l'océan Indien -

• Madagascar compte désormais 527 cas de coronavirus avec 79 cas supplémentaires, et 2 personnes ont succombé au virus depuis le début de la pandémie.

• L'île Maurice enregistre son 28ème jour sans nouveau cas positif.

