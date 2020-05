Le ministère des sports a publié ce dimanche 24 mai 2020 un guide regroupant les préconisations pour la reprise des activités sportives dans de le respect du protocole sanitaire de lutte contre le coronavirus. Intitulées "guide spécifique pour proposer des pratiques alternatives aux sportifs, aux associations, aux clubs des sports de combat, des sports collectifs et des sports en salle", ces recommandations couvre la période allant au moins jusqu'au 2 juin, date de la phase 2 du déconfinement

"Déconfinés mais pas totalement libérés, les sportifs français attendent toujours le feu vert pour reprendre totalement les sports de combat, les sports de salle et les sports collectifs" érit midilibre.fr. C'est pour eux que le le ministère des sports a publié ses consignes couvrant pour très large un éventail de disciplines sportives.

Retrouvez le 5e guide spécifique pour proposer des pratiques alternatives aux sportifs, aux associations, aux clubs des sports de combat, des sports collectifs et des sports en salle 👇 https://t.co/2kM9gLNpcl pic.twitter.com/uBkcINEDoW — Ministère des Sports 🏠🧘‍♀️ (@Sports_gouv) May 24, 2020

Le guide regroupe cinq grands chapitres :

- le guide de recommandations sanitaires à la reprise sportive

- le guide d’accompagnement des sportifs de haut niveau et professionnels

- le guide de recommandations des équipements sportifs terrestres, sports d’eau, piscines, centres aqualudiques et espaces de baignade naturels

- le guide d’accompagnement de reprise des activités sportives

- le guide des sports à reprise différée (sports de combat, de salle, collectifs) : pratiques alternatives

Ces préconisations pourraient être allégées lors de la phase 2 du déconfinement, mais Roxana Maracineanu, la ministre des sports, a déjà prévenu : "sans le vaccin, pas de retour à la normale pour le sport".

🚨🎙 @RoxaMaracineanu sur @RTLFrance : " Dans une période de confinement, on ne pouvait pas envisager de faire du sport comme avant. Mais tout au long de cette crise je ne jamais cessé de me battre pour le sport. Sans le vaccin, pas de retour à la normale pour le sport " #Covid19 pic.twitter.com/jo7VQLmWN1 — RTL Pro : RTL - RTL2 - FUN RADIO (@RTL_presse) May 24, 2020

"Si une association doit respecter la distanciation et a 400 adhérents par exemple, elle n'aura pas plus d'espace, donc elle devra réduire le nombre d'adhérents. Il faudra soutenir encore plus cet écosystème associatif" a terminé la ministre

www.ipreunion.com