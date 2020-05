Le collectif Ansamb regroupe des entrepreneurs et personnalités locales souhaitant contribuer à la protection de la santé des réunionnais et à la reprise d'une activité économique avec le plus sécurisé possible. Dès aujourd'hui, la nouvelle version d'Alertanoo, l'application de " notification d'exposition " au Covid19, est disponible en téléchargement sur votre smartphone. " 100.000 personnes pourront télécharger cette version Beta de l'application pour les téléphones Android. La publication de la version 1 suivra cette période de test à grande échelle " indique le collectif. Nous publions ci-dessous le communiqué.

La respect des données personnelles au centre des préoccupations du collectif ANSAMB.

Les concepteurs d’Alertanoo ont limité l’application à la seule " fonction d’alerting ". Imaginons ainsi que vous vous rendiez au supermarché. Toutes les applications Alertanoo des personnes que vous croisez et qui se tiendront plus de 10 minutes à vos côtés à moins de 5 mètres, enregistreront l’identifiant crypté de votre application grâce au bluetooth activé entre les téléphones. Si par la suite vous êtes testés positifs, c’est votre médecin qui vous délivrera un code de déverrouillage de votre application. Toutes les personnes que vous avez croisées au cours de vos courses, seront prévenues à votre initiative sans pour autant connaître votre identité. Les personnes qui vous ont croisées recevront une notification d’alerte sur leur application avec un message les

invitant à contacter leur médecin traitant en vue d’un dépistage.

Dès le début de ce projet, l’équipe de conception, fidèle à l’esprit du collectif " Ansamb " s’est centrée sur une approche citoyenne, la moins intrusive possible. Alertanoo ignore tout de l’identité de son utilisateur. Elle ne géolocalise pas, ignore son numéro de téléphone son e-mail et son état de santé. Elle fonctionne grâce au bluetooth. Alertanoo supprime les listes d’identifiants d’applications enregistrées sur le téléphone de l’utilisateur au bout de 21 jours glissants. La liste des identifiants de ses cas contacts est supprimée du serveur central dès que ceux-ci sont alertés de leur possible contamination.

Une version Beta avant le lancement définitif dans les prochains jours

Le développement de la version 1 de l’application Alertanoo arrive en phase en finale. Une première analyse d’impact ayant été déposée à la CNIL, le collectif ANSAMB propose Alertanoo en bêta publique à la communauté des utilisateurs qui pourront la tester sur différents modèles de smartphones, avec différents paramètres et l’utiliseront à leur convenance. Cette bêta publique permettra donc de tester les fonctionnalités de " contact de proximité " de l'application avec des milliers d'utilisateurs, qui peuvent ainsi contribuer à tester son fonctionnement en situation réelle. La version bêta publique comporte les mêmes mécanismes de sécurité que la version 1 de l'application. La version bêta est limitée à 100.000 bêta-testeurs, la version 1 sera disponible dans les jours à venir.

Cette bêta publique est l’occasion de démontrer l’engagement du collectif Ansamb en faveur du respect de votre vie privée et de la Réglementation Européenne de Protection des Données (RGPD). Les Conditions Générales d’Utilisation et la Politique de Confidentialité qui s’appliquent à cette bêta

publique sont strictement identiques à la version finale de l’application.

Ansamb, un collectif réunionnais citoyen accompagné d’experts

Le collectif Ansamb regroupe des entrepreneurs et personnalités locales investis dans le développement de leur territoire et qui souhaitent contribuer à la protection de la santé des réunionnais et à la reprise d’une activité économique dans le cadre le plus sécurisé possible.

A l’initiative du projet on trouve Alfred Chane Pane (Groupe Chane Pane), bientôt rejoint par Pascal Thiaw Kine (Groupe Excellence) et Johnny Law Yen (Groupe Solynvest), Daniel Moreau (Groupe Royal Bourbon Industrie), Jérôme Isautier (Groupe Isautier) et Nassir Goulamaly (Groupe Océinde). Le collectif s’est appuyé sur l’expertise de la French Tech Réunion, de Philippe Arnaud de la société Medialight, de Julien Mauras de la société Exodata, de Stéphane Jaillet de la société OpenSphere et de Sulliman Omarjee du Cabinet Fidal.

Pour télécharger l’application:

• Rendez vous sur le site www.alertanoo.re ; cliquez sur le lien de téléchargement de la version bêta publique et suivez la procédure d’enrôlement.

• Sachez que le nombre de bêta-testeurs est volontairement limité à 100.000 personnes maximum sur le store Google Play, mais que la version publique finale est pour très bientôt... à condition que la période de test ouverte de la bêta publique soit totalement satisfaisante pour les utilisateurs.

• La version iOS achève aussi son cycle de développement et sera directement disponible en diffusion grand public.