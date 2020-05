En France, le nombre d'hospitalisations continue de baisser. L'épicentre de la pandémie se situe désormais en Amérique latine, et au Brésil plus précisément. L'Europe semble se remettre peu à peu du virus. La Réunion recense 456 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie, avec 5 nouveaux cas, dont 4 évacuation sanitaires ce lundi 25 mai 2020. (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Dans le monde -

Le Covid-19 a touché plus de 5,42 millions de personnes à travers le monde. 196 pays et territoires sont touchés par la pandémie. Le virus a également tué près de 345.000 personnes, on compte donc 4.000 morts supplémentaires en 24 heures.

Les Etats-Unis sont toujours le pays le plus touché avec près d'1,7 million de cas recensés désormais. Le Brésil est dorénavant le second pays le plus touché et passe devant la Russie avec plus de 363.000 cas, recensant alors 16.000 cas supplémentaires en 24 heures. La Russie compte 344.000 cas. Suivent ensuite le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. La France arrive en 7ème position en termes de nombre de cas, avec plus de 147.279 personnes touchées par la Covid-19 depuis le début de la pandémie.

- En France -

Ce lundi 25 mai, le Premier ministre Édouard Philippe a lancé le Ségur de la santé, une vaste concertation destinée à améliorer les conditions de travail et les rémunérations des personnels soignants, ainsi que la prise en charge des malades. Il a promis que le quotidien des personnels soignants à l’hôpital changerait "dans les tout prochains mois", en précisant que la question du temps de travail n’était "pas un tabou" et en affirmant que la revalorisation salariale serait "significative".

• La baisse du nombre de malades en réanimation se poursuit avec désormais 1.609 patients, soit 46 de moins en 24 heures. Au total 16.798 patients atteints du Covid-19 sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux français. Le nombre de morts, non communiqué depuis vendredi ne sera pas actualisé avant mardi.

• A La Réunion, 5 nouveaux cas de Covid-19, dont 4 évacuations sanitaire, ont été annoncés ce lundi 25 mai. On dénombre donc 456 cas en tout, depuis l'apparition du premier patient contaminé le 11 mars. 1 patient ne se trouve en service de réanimation au CHU. 15 personnes sont hospitalisées dont 13 issues d'évacuations sanitaires. On compte parmi les 456 cas recensés 411 guérisons officielles.

La Réunion compte aussi un premier décès depuis ce mercredi, il s'agit d'un Mahorais de 82 ans transféré au CHU de La Réunion dans le cadre d'une évacuation sanitaire.

• L'épidémie circule toujours activement à Mayotte qui compte désormais 1.609 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, avec 22 nouveaux cas annoncés ce lundi. Mayotte compte au moins 20 personnes décédées des suites du coronavirus depuis le début.

Une vingtaine d'écoles ont rouvert ce lundi, dans le respect des gestes de sécurité sanitaire. Le couvre-feu, lui, est mantenu.

- Ailleurs dans l'océan Indien -

• À ce jour, Madagascar compte toujours 527 cas de coronavirus.

• L'île Maurice enregistre son 28ème jour sans nouveau cas positif.

