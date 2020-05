En France, le nombre d'hospitalisations et de patients en réanimation continue de baisser. Le président Emmanuel Macron a présenté un plan de relance massif pour la filière automobile à hauteur de 8 milliards d'euros. La Réunion recense 459 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie, avec 3 nouveaux cas ce mardi 26 mai 2020. (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Dans le monde -

Le Covid-19 a touché plus de 5,516 millions de personnes à travers le monde. 196 pays et territoires sont touchés par la pandémie. Le virus a également tué plus de 346.000 personnes, on compte donc 2.000 morts supplémentaires en 24 heures.

Les Etats-Unis sont toujours le pays le plus touché avec plus d'1,7 million de cas recensés désormais. Le Brésil est dorénavant le second pays le plus touché et passe devant la Russie avec près de 375.000 cas, recensant alors 11.000 cas supplémentaires en 24 heures. La Russie compte 362.000 cas. Suivent ensuite le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et la France, où 145.555 personnes ont été touchées par la Covid-19 depuis le début de la pandémie.

- En France -

Ce mardi 26 mai, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé que l'Etat investira au total 8 milliards d'euros pour soutenir la filière automobile, particulièrement touchée par la crise économique engendrée par la pandémie de coronavirus. Le chef de l'Etat a indiqué qu'il souhaiait faire de la France le premier pays d'Europe en terme de production de véhicules propres avec 1 millions de voitures électriques, rechargeables et hybrides, produites par an à compter de 2025.

La prime pour les véhicules électriques est renforcée à 7.000 euros pour un particulier, 5.000 euros pour les entreprises et 2.000 euros pour l'achat hybrides rechargeables qui étaient exclus jusque là.

• La baisse du nombre de malades en réanimation se poursuit avec désormais 1.555 patients, soit 54 de moins en 24 heures. Au total 16.264 patients atteints du Covid-19 sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux français. Le nombre de morts, non communiqué depuis vendredi ne sera pas actualisé avant mardi.

• A La Réunion, 3 nouveaux cas de Covid-19 ont été annoncés ce mardi 26 mai. On dénombre donc 459 cas en tout, depuis l'apparition du premier patient contaminé le 11 mars. 1 patient ne se trouve en service de réanimation au CHU. 15 personnes sont hospitalisées dont 13 issues d'évacuations sanitaires. On compte parmi les 459 cas recensés 411 guérisons officielles.

La Réunion compte aussi un premier décès depuis mercredi dernier, il s'agit d'un Mahorais de 82 ans transféré au CHU de La Réunion dans le cadre d'une évacuation sanitaire.

• L'épidémie circule toujours activement à Mayotte qui compte désormais 1.634 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, avec 25 nouveaux cas annoncés ce lundi. Mayotte compte au moins 20 personnes décédées des suites du coronavirus depuis le début.

