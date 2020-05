Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Le gouvernement a abrogé les dérogations autorisant la prescription de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 à l'hôpital en France, hors essais cliniques, à la suite d'un avis défavorable du Haut conseil de la santé publique, selon un décret au Journal officiel. L'institution a lu et analysé une étude publiée dans le journal scientifique The Lancet remettant en cause l'efficacité de la chloroquine contre la Covid-19 et pointait même du doigt sa potentielle dangerosité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

