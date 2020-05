La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 1 nouveau cas de coronavirus Covid-19 à La Réunion ce mercredi 27 mai à 15h00, soit un total de 460 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Le nouveau cas n'a pas été investigué à ce jour. On dénombre également 16 personnes hospitalisées dont 14 sont issues d'évacuations sanitaires, un seul patient se trouve en service de réanimation. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Suite à des investigations complémentaires :

• 1 cas autochtone comptabilisé, dans le point de situation d’hier, a été requalifié en cas autochtone secondaire ce jour.

Les 3 cas détectés hier ont été investigués et se répartissent de la manière suivante :

• 1 cas importé ;

• 2 cas autochtones secondaires.

459 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 71% sont des cas importés.

• Bilan des cas investigués :

• Situation sanitaire :

• Contact-tracing :

Plus de 3.600 personnes appelées individuellement et suivies. Le " contact-tracing " est un dispositif qui a pour objectif d’identifier et de rappeler toutes les personnes ayant été en contact proche avec un cas confirmé de Coronavirus pendant sa période de contagiosité (on parle de "sujets contacts" ou de "contacts").

Ces personnes font l’objet d’une enquête téléphonique au cours de laquelle est évalué leur état de santé et leur est précisé l’importance de :

- respecter un isolement strict (quatorzaine)

- surveiller quotidiennement leur état de santé

- appeler immédiatement le 15 ou son médecin traitant en cas d’apparition de symptômes

- porter un masque en cas de contact en face à face avec d’autres personnes